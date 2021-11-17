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Генетические паспорта новорожденных появятся в России

15:35
  • среда
  • 17 ноября 2021

Работа в данном направлении уже ведется

В России началась работа по генетической паспортизации новорожденных. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава отметил, что генетическая паспортизация новорожденных осуществляется в рамках проекта "Медицинская наука для человека". Это направление поддержала вице-премьер Татьяна Голкикова.

Мурашко также рассказал, что в стране введут неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минздрав подготовил нормативно-правовую базу и включили в проект бюджета до 36 нозологий.

Таким образом, с 2022 года неонатальный скрининг расширят, цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что программу генетических исследований в России продлят до 2030 года.

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