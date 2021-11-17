ЦБ спрогнозировал резкий рост цен на продукты в 2022 году

Есть также риск роста цен на энергоносители

В Банке России заявили о риске повторения в 2022 году резкого роста цен на продовольствие. Об этом заявил директор департамента денежно- кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году", - сказал Тремасов на международном форуме Московской биржи.

Одной из причин возможного роста цен на продукты представитель Центробанка назвал растущие цены на удобрения, передает ТАСС.

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