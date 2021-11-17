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ЦБ анонсировал "широкий набор вариантов" изменения ключевой ставки

15:59
  • среда
  • 17 ноября 2021

Совет директоров регулятора соберется в декабре

Совет директоров Банка России в декабре рассмотрит широкий набор вариантов изменения ключевой ставки. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.
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По словам Тремасова, регулятор решительно настроен вернуть инфляцию в конце 2022 года к таргету, который сформулирован как "вблизи 4%".

С этой целью совет директоров ЦБ изучит варианты изменения ключевой ставки, цитирует представителя Банка России РИА Новости.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Как пояснила руководитель Банка России, нельзя оставлять показатель на низком уровне. Это провоцирует рост инфляции и повышение темпов увеличения цен.

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