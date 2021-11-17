ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском отделении "Молодой гвардии" наградили призеров "Школы проектных технологий"

16:11
  • среда
  • 17 ноября 2021

Много проектов связано со сферой благоустройства

Призеров "Школы проектных технологий" наградили в московском отделении "Молодой гвардии". К участникам проекта обратился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он выразил надежду, что все идеи будут реализованы.

"Больше 100 проектов было сделано, около 20 готово к тому, чтобы уже перейти в практическую стадию реализации. Наша задача - помочь вам с этим, помочь и в получении грантов", - отметил парламентарий.

По словам Толстого, в столице в настоящий момент действует множество различных программ. "И, конечно, идеи могут быть в них включены, если их сочтут правильными и полезными", - приводит его слова АГН "Москва".

Со своей стороны депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил, что много проектов связано со сферой благоустройства. "Они проработаны, оформлены в рамках проектов с целями, задачами, мероприятиями. Самое главное, в последующем эти проекты должны быть воплощены в жизнь", - сказал он.

Депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил, что считает очень важными экологические инициативы. Он пообещал им всестороннюю поддержку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Участники организации "Молодой гвардии"
Участники организации "Молодой гвардии"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.