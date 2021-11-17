В московском отделении "Молодой гвардии" наградили призеров "Школы проектных технологий"

Много проектов связано со сферой благоустройства

Призеров "Школы проектных технологий" наградили в московском отделении "Молодой гвардии". К участникам проекта обратился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он выразил надежду, что все идеи будут реализованы.

"Больше 100 проектов было сделано, около 20 готово к тому, чтобы уже перейти в практическую стадию реализации. Наша задача - помочь вам с этим, помочь и в получении грантов", - отметил парламентарий.

По словам Толстого, в столице в настоящий момент действует множество различных программ. "И, конечно, идеи могут быть в них включены, если их сочтут правильными и полезными", - приводит его слова АГН "Москва".

Со своей стороны депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил, что много проектов связано со сферой благоустройства. "Они проработаны, оформлены в рамках проектов с целями, задачами, мероприятиями. Самое главное, в последующем эти проекты должны быть воплощены в жизнь", - сказал он.

Депутат Госдумы Тимофей Баженов заявил, что считает очень важными экологические инициативы. Он пообещал им всестороннюю поддержку.

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