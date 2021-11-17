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ЕС выделил 700 тысяч евро мигрантам на белорусской границе

16:26
  • среда
  • 17 ноября 2021

Часть распределит отделение Красного Креста в Белоруссии

Скопившимся на границе Белоруссии с Польшей мигрантам выделено 700 тысяч евро. ЧСасть распределит белорусское отделение Международного Красного Креста, сообщили в Еврокомисии.
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"Европейская комиссия выделила на гуманитарные нужды 200 тысяч евро Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи", - говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что подготовлено еще 500 тысяч евро. Еврокомиссия сейчас ведет переговоры с с международными гуманитарными организациями, которые могли бы распорядиться этими средствами, передает ТАСС.

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