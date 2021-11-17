Украинский закон о переходном периоде вызвал ожесточенные споры

Документ перечёркивает все Минские соглашения

В Киеве неожиданно прозвучало предложение начать диалог с руководством ДНР и ЛНР. Высказал здравую мысль депутат правящей партии "Слуга народа" Сергей Демченко. Будет ли услышано его предложение президентом, пока вопрос. Тем более, прозвучало оно после того, как Рада приступила к рассмотрению скандального законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода". Документ нарушает основополагающие права жителей Республик и, по сути, перечёркивает все Минские соглашения.

То ли "Слуга народа" Сергей Демченко перепутал, какую партию в украинском парламенте он представляет, то ли вдруг достиг просветления, но в эфире ток-шоу неожиданно высказал здравую мысль. О необходимости вести диалог с руководством ЛНР и ДНР.

"Мы должны разговаривать с людьми, которые являются фактической властью на неподконтрольных территориях. По моему мнению, иначе решить конфликт невозможно", - сказал он.

Не очень понятно, каким образом депутат Демченко предлагает реализовать свою идею. Ведь полностью подконтрольное его шефу Зеленскому правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о так называемом "переходном периоде". В документе руководителей самопровозглашенных республик представляют "оккупационной администрацией Российской Федерации, государства-агрессора". Что, вопреки Минским соглашением, вообще-то исключает их из переговорного процесса.

Вообще проект нового закона, предназначенный, как заявлялось, для достижения мира, на деле напоминает документ Третьего Рейха по наведению "порядка" на захваченных территориях. Вместо диалога и примирения с населением восточных регионов там обозначен курс на жесткое силовое подавление. Военно-гражданская администрация, выдворение иностранных граждан, запрет на амнистию, люстрация с отправкой неугодных в некие фильтрационные пункты - это, видимо, современный аналог ГУЛАГа. А еще - ограничения гражданских и политических свобод, права на использование русского языка, на передвижение граждан, приостановка выплат пенсий. Список длинный. И буквально каждый пункт противоречит Минским соглашениям, которые Киев обязался выполнять.

"Самое главное, что там нет никакого особого статуса этих областей. Права жителей Донбасса будут учитываться достаточно своеобразно", - отметил политолог Владимир Жарихин.

В основе же попранных новым законом Минских соглашений, которые одобрены, к слову, Советом безопасности ООН, лежит стремление к устойчивому миру. Документ фиксирует внутриукраинский статус конфликта в Донбассе, стороной которого Россия не является. Это-то как раз и предполагает прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР, вести который Киев явно не хочет.

Французы и немцы - гаранты выполнения Минских соглашений - на самом высоком уровне заверяли Россию: они сделают всё, чтобы Украина не приняла закон о "переходном периоде". Называли его даже "людоедским". Но на деле обещаний своих не исполнили. Более того, вопреки всякой логике, текст с незначительными правками одобрила Венецианская комиссия, отметив при этом его дискриминационный характер. Впрочем, все это, скорее, говорит не о поддержке Киеву, а о большой усталости от него, уверены политологи.

"Украина перестала представлять для них какой-то знаете ли серьезный интерес в качестве механизма взаимоотношений с Россией. Механизма торга, механизма воздействия и так далее. В ситуации принятия на Украине какого-то очередного закона, почему они должны протестовать? Это их вообще не касается. Вот России касается - пусть она и протестует", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

В России, тем не менее, не устают подчеркивать: законопроект о "переходном периоде" – это кровавый сценарий. Если же нужен мир, альтернативы Минским соглашением нет и быть не может. А потому Украине следует не новые законы принимать, а подстраивать уже существующие под достигнутые в белорусской столице договоренности.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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