Белоруссия прекращает поставки электроэнергии на Украину

Минск рассмотрит возможность возобновления экспорта

Поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии прекратятся с 18 ноября. Как заявили в Минэнерго республики, ведомство рассмотрит возможность возобновления экспорта, с учетом технических возможностей.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Украине приходится импортировать электроэнергию из-за нарастающего энергетического кризиса. Большинство государственных ТЭС не работают из-за нехватки топлива – в частности, угля. Только три из имеющихся 23 блоков функционируют – и то не в полном объеме, передает РИА Новости.

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