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Возросло число отравившихся метанолом студентов в Казани

17:14
  • среда
  • 17 ноября 2021

Пострадавшие перепутали "незамерзайку" с алкоголем

До пятнадцати возросло число госпитализированных с отравлением метанолом в Казани. Днем ранее в больницу попали 13 человек с признаками отравления. О состоянии пострадавших рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.
Возросло число госпитализированных с отравлением метанолом в Казани

"13 человек находятся в больнице в Казани. Одна - в Башкирии, еще одна девушка в Москве. Она в реанимации", - приводит слова Насибуллиной "Интерфакс".

Как установило следствие, на вечеринке в казанском коттеджном поселке Салмачи в ночь на 16 ноября участвовали 18 человек.  16 ноября в больницу попали 13 молодых людей 1999-2003 годов рождения. Выяснилось, что спиртсодержащая жидкость, которую студенты приняли за питьевой алкоголь, оказалась автомобильной "незамерзайкой".

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