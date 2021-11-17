Попова заявила о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител

Вопрос прорабатывается в правительстве

Возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу прорабатывается в правительстве. Специалисты ищут оптимальный вариант решения проблемы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Кабмин 12 ноября внес в парламент законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Требования предлагается ввести в полном объеме с 1 февраля 2022 года. Что же касается выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу, то, по словам Поповой, варианты реализации такого варианта у правительства уже есть, передает "Интерфакс".

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