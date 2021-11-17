Лукашенко и Меркель договорились о решении миграционного кризиса

Проблема выносится на уровень Минска и Брюсселя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуации на белорусско-польской границе. О телефонном разговоре лидеры условились еще во время прошлой беседы. Принято решение вынести кризис с мигрантами на уровень Белоруссии и ЕС, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов... Соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", - цитирует сообщение агентство БелТА.

Подчеркивается, что будет рассмотрено и пожелание беженцев попасть в Германию. Кроме того, Меркель передала Лукашенко просьбу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйнен о привлечении к решению кризиса международных организаций, занимающихся проблемами беженцев.

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