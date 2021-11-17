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Самолет британских ВВС упал в Средиземное море

19:00
  • среда
  • 17 ноября 2021

Пилот F-35 катапультировался

Минобороны Великобритании сообщило о катастрофе палубного истребителя F-35 королевских ВВС. Самолет с авианосца Queen Elizabeth упал в Средиземное море.

"Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем", - говорится в сообщении военного ведомства Соединенного Королевства.

Пилот благополучно вернулся на корабль. Идет расследование, так что комментарии пока неуместны, подчеркнули в Минобороны. Флагманский авианосец Queen Elizabeth - самый большой военный корабль в истории Королевского ВМФ. На борту размещается до 40 истребителей, передает РИА Новости.

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