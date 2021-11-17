Всех пациентов с признаками ОРВИ будут проверять на COVID-19

Темпы вакцинации наращивают по всей стране

Роспотребнадзор обязал всех пациентов с ОРВИ обследовать на COVID-19. В субъектах усиливают ограничения. Всё больше регионов вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. А распечатать сертификат вместе с QR-кодом теперь можно во всех МФЦ страны.

Это прививочный пункт в "Лужниках". В колоритную очередь за "Спутником Лайт" ежедневно выстраиваются представители стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Сделать прививку - уже "Спутником V" - в Лужниках могут и россияне. Желающих, отмечают врачи, в последнее время заметно прибавилось. И количество заболевших в Москве резко сократилось - почти на четверть. Только за последние три дня в городе освободилась тысяча ковидных коек, пациенты с коронавирусом идут на поправку.

На прошедшем в среду совещании Владимир Путин поручил наращивать не только объемы, но и темпы экспресс-тестирования. Сейчас анализ занимает сутки. К тому же, проверять на наличие ковида, отметила глава Роспотребнадзора, теперь будут всех пациентов с признаками простуды. В Красноярском, Хабаровском краях и в Кировской области с сегодняшнего дня вводят обязательные прививки для лиц старше 60 лет. То же самое касается и госслужащих - по всей стране.

С вступлением в силу новых поправок QR-коды потребуются в том числе и для посадки в самолёт. Причём, коснется это не только внутренних авиалиний - с 1 декабря, например, подтверждение вакцинации начнут требовать перевозчики Хабаровска, но и зарубежных авиакомпаний.

Впрочем, находятся и те, кто не прочь усложнить себе жизнь. Сотрудники одной из волгоградских больниц на протяжении нескольких месяцев продавали антипрививочникам поддельные сертификаты. Подзаработать, очевидно, решили и в Ленинградской области. Только ещё более радикальным способом. Там угнали мобильный пункт вакцинации. А вот в Нижнем Тагиле сотни доз препарата украли прямо из кабинета городской поликлиники.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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