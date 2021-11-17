ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности

22:15
  • среда
  • 17 ноября 2021

Его рассмотрят до 23 ноября

В Государственную Думу поступило представление Генпрокуратуры о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности.

Уже известно, что рассмотрением этого вопроса займётся специальная парламентская комиссия не позднее 23 ноября, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, Валерию Рашкину грозит до двух лет лишения свободы по делу о незаконной охоте. Он был задержан в лесу Саратовской области в конце октября. В его автомобиле нашли тушу убитого лося, а поблизости карабин, патроны, стреляные гильзы. Сам народный избранник утверждает, что просто нашёл мёртвое животное, когда гулял.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Охотничий карабин депутата Госдумы Валерия Рашкина
Охотничий карабин депутата Госдумы Валерия Рашкина
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.