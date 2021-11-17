В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности

Его рассмотрят до 23 ноября

В Государственную Думу поступило представление Генпрокуратуры о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности.

Уже известно, что рассмотрением этого вопроса займётся специальная парламентская комиссия не позднее 23 ноября, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, Валерию Рашкину грозит до двух лет лишения свободы по делу о незаконной охоте. Он был задержан в лесу Саратовской области в конце октября. В его автомобиле нашли тушу убитого лося, а поблизости карабин, патроны, стреляные гильзы. Сам народный избранник утверждает, что просто нашёл мёртвое животное, когда гулял.

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