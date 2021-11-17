МИД России опубликовал переписку Лаврова с министрами Германии и Франции

Цель публикации – предотвратить спекуляции о "нормандской" встрече министров

Переписку министра иностранных дел России с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции решил опубликовать российский МИД. Подчеркивается, что цель публикации общения Сергея Лаврова с Хайко Маасом и ФРГ Жан- Ивом Ле Дрианом – избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров.

"В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению", - отмечается в сообщении на сайте дипведомства.

МИД России решил предать гласности первоисточники, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, отмечает пресс-служба ведомства.

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