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МИД России опубликовал переписку Лаврова с министрами Германии и Франции

19:46
  • среда
  • 17 ноября 2021

Цель публикации – предотвратить спекуляции о "нормандской" встрече министров

Переписку министра иностранных дел России с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции решил опубликовать российский МИД. Подчеркивается, что цель публикации общения Сергея Лаврова с Хайко Маасом и ФРГ Жан- Ивом Ле Дрианом – избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров.
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"В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению", - отмечается в сообщении на сайте дипведомства.

МИД России решил предать гласности первоисточники, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, отмечает пресс-служба ведомства.

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