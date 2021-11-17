Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли ещё две квартиры

Имена победителей назвали в прямом эфире

Новый розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" провели в столице. Имена победителей озвучили в эфире телеканала "Москва 24" в среду, 17 ноября.

В розыгрыше приняли участие более 143 тысяч человек, которые привились первой дозой вакцины в Москве в период с 8 по 14 ноября.

Инициатором акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" выступает Московская торгово-промышленная палата. За весь период акции будет разыграно десять однокомнатных квартир.

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