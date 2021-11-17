Власти выделили 38 миллиардов рублей на производство электромобилей в России

Еще 8 миллиардов пойдет на установку зарядных станций

На развитие технологий в сфере производства электромобилей власти выделяют 38 миллиардов рублей. Средства направят из Фонда национального благосостояния, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Предусмотрены льготные средства ФНБ на развитие на территории Российской Федерации "вытягивающих" технологий в сфере производства электромобилей. На указанные цели из средств ФНБ предусмотрено 38 миллиардов рублей", - цитирует Торосова ТАСС.

Еще более 8 миллиардов рублей предусмотрено для этой сферы в федеральном бюджете. По данным замминистра, эти финансы направят на софинансирование установки 3 тысяч "быстрых" зарядных станций для электромобилей.

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