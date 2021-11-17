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Власти выделили 38 миллиардов рублей на производство электромобилей в России

20:06
  • среда
  • 17 ноября 2021

Еще 8 миллиардов пойдет на установку зарядных станций

На развитие технологий в сфере производства электромобилей власти выделяют 38 миллиардов рублей. Средства направят из Фонда национального благосостояния, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
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"Предусмотрены льготные средства ФНБ на развитие на территории Российской Федерации "вытягивающих" технологий в сфере производства электромобилей. На указанные цели из средств ФНБ предусмотрено 38 миллиардов рублей", - цитирует Торосова ТАСС.

Еще более 8 миллиардов рублей предусмотрено для этой сферы в федеральном бюджете. По данным замминистра, эти финансы направят на софинансирование установки 3 тысяч "быстрых" зарядных станций для электромобилей.

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