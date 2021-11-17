Москва и Анкара засекретили детали совместного производства С-400

Эрдоган отказался отвечать на вопросы журналистов

Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства систем противовоздушной обороны С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался давать комментарии на эту тему в бесед с журналистами.

"Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями. Поэтому я сейчас ничего об этом говорить не буду", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции говорил, что Анкара продолжит закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США. А глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что приобретенные у России комплексы С-400 будут задействованы "в нужном месте и в нужное время", передает ТАСС.

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