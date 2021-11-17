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Немецкие СМИ: Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель

21:08
  • среда
  • 17 ноября 2021

Речь идет, в частности, об отмене санкций

Немецкие СМИ сообщили об ультиматуме, выдвинутом президентом Белоруссии Александром Лукашенко и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель. Как сообщает таблоид BILD со ссылкой на собственные источники, условия были озвучены во время телефонного разговора лидеров по поводу миграционного кризиса.
Лукашенко и Меркель договорились о решении миграционного кризиса

"Чего хотел Лукашенко - его признания президентом, чтобы никакого больше пренебрежительного "господина Лукашенко", - пишет издание.

Были у белорусского лидера и другие требования: по данным таблоида, Лукашенко настаивал на отмене санкций ЕС, введенных после выборов в 2020 году.  Кроме того, страны ЕС должны принять половину мигрантов, въехавших в Белоруссию, а также помочь с финансированием строительства пунктов приема для беженцев. Лукашенко и Меркель говорили по телефону днем 17 ноября.

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