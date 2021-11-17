Назван срок нейтрализации ВС Украины в случае ее нападения на Россию

Все пройдет в соответствии с военными нормативами

Вооруженные силы Украины, в случае ее нападения на Россию, будут полностью нейтрализованы в срок от 50 минут до 10 часов. Время определяется военными нормативами современных армий, пояснил высокопоставленный источник в российском Минобороны.

"Для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа", а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства", — заявил эксперт Telegram-каналу "Главмедиа".

Представитель Минобороны считает, что вероятность столкновения с ядерной державой – Россией - со стороны США и стран НАТО в случае атаки Украины минимальна. При этом ситуации, в которой Россия бы атаковала первой, он не представляет.

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