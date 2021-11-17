ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о развитии партнерства между Россией и Узбекистаном

22:12
  • среда
  • 17 ноября 2021

Есть возможности для реализации новых проектов

О развитии партнерства в самых разных сферах между Москвой и Ташкентом говорил Владимир Путин в своем обращении к участникам Второго Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Наша страна - один из основных инвесторов в экономику республики.

"Имеются огромные возможности для реализации новых проектов прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях. Хорошие перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия открыло бы более плотное подключение узбекистанских партнёров к работе Евразийского экономического союза. В конце прошлого года Узбекистан уже получил статус наблюдателя в нашем интеграционном объединении", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.