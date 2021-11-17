Путин рассказал о развитии партнерства между Россией и Узбекистаном

Есть возможности для реализации новых проектов

О развитии партнерства в самых разных сферах между Москвой и Ташкентом говорил Владимир Путин в своем обращении к участникам Второго Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Наша страна - один из основных инвесторов в экономику республики.

"Имеются огромные возможности для реализации новых проектов прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях. Хорошие перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия открыло бы более плотное подключение узбекистанских партнёров к работе Евразийского экономического союза. В конце прошлого года Узбекистан уже получил статус наблюдателя в нашем интеграционном объединении", - отметил Путин.

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