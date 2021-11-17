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Рекордная смертность от передозировки наркотиками зафиксирована в США

22:06
  • среда
  • 17 ноября 2021

Главной причиной называют опиоидный кризис

Рекордные показатели смертности от передозировки наркотиками зафиксированы в США. Число подобных случаев впервые превысило за год отметку в 100 тысяч, сообщает Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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По данным центра, по состоянию на апрель прошлого года было зарегистрировано 78 056 смертей от передозировки. А за следующие 12 месяцев зафиксировано 97 990 подтвержденных случаев летального исхода – то есть, за год показатели выросли на 29%.

Как пишет издание The Wall Street Journal, рост смертности от наркотиков в США стал в первую очередь следствием так называемого опиоидного кризиса. Он был спровоцирован распространением в стране сильнодействующих обезболивающих средств на основе синтетических опиоидов. Применение вызывающих привыкание препаратов существенно выросло во время пандемии нового коронавируса. Эксперты предупреждают: если не принять срочных мер, то в течение следующих 10 лет от передозировки опиоидами могут умереть около 500 тысяч американцев.

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