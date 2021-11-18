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Врач рассказала о фатальной форме постковидного синдрома

08:21
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Не застрахованы от этого даже молодые пациенты

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра "Авиценна" Диана Ким заявила в эфире радио Sputnik, что иногда постковидный синдром развивается в виде нарушений свертываемости крови.
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"У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт", - отметила специалист.

Она уточнила, что исход может быть фатальным, если тромбы образуются в сосудах головного мозга.

"Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", - объяснила Ким.

По ее словам, чтобы предотвратить постковидное тромбообразование, нужно принимать разжижающие кровь антикоагулянты, но назначить их должен врач.

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