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Депутат Рашкин признался в убийстве лося

08:22
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Ранее было возбуждено уголовное дело

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на своем канале в YouTube видео, в котором рассказал, что убил лося. Произошло это, по его словам, когда он был в гостях у друзей, куда приехал порыбачить и поохотиться.
В Госдуму поступило представление о лишении Рашкина неприкосновенности

"Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", - вспомнил парламентарий.

Как уточнил Рашкин, тушу он начала разделывать на месте.

29 октября депутат был задержан в Саратовской области. В багажнике его машины сотрудники полиции обнаружили тушу лося. Рашкин же сообщил, что убитого животного он нашел в лесу.

Неподалеку от места задержания в лесу было найдено ружье. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В Думу поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

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