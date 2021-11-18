"Рассадник новых штаммов": Гинцбург о тех, кто покупает COVID-справки

Антипрививочники подвергают опасности себя и окружающих

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в беседе с ТАСС, что покупающие сертификат о вакцинации от коронавируса граждане ставят под угрозу жизни окружающих их людей.

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что не понимает этих людей.

"В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", - заметил директор центра.

Ранее Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов, а вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram