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"Рассадник новых штаммов": Гинцбург о тех, кто покупает COVID-справки

08:23
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Антипрививочники подвергают опасности себя и окружающих

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в беседе с ТАСС, что покупающие сертификат о вакцинации от коронавируса граждане ставят под угрозу жизни окружающих их людей.
Гинцбург назвал оптимальный препарат для вакцинации переболевших COVID-19

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что не понимает этих людей.

"В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", - заметил директор центра.

Ранее Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов, а вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям.

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