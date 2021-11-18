В ГИБДД назвали самое аварийно-опасное время

Спокойнее всего на дорогах - с часа ночи до семи утра

Как следует из статистики ГИБДД России за десять месяцев 2021 года, на которую ссылается ТАСС, самым аварийно-опасным временем для автомобилистов являются вечера пятниц.

По данным ведомства, всего с января по сентябрь произошло более 109 тысяч ДТП, из них почти 97 тысяч - по вине нарушивших правила дорожного движения водителей.

Погибли 12 тысяч человек, пострадали более 137 тысяч.

Самое опасное время для автомобилистов, уточняют в ГИБДД, с 17:00 до 20:00. В это время увеличивается число нетрезвых и уставших водителей. Наиболее спокойное время - с 1:00 до 7:00.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram