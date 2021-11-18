ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ГИБДД назвали самое аварийно-опасное время

09:30
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Спокойнее всего на дорогах - с часа ночи до семи утра

Как следует из статистики ГИБДД России за десять месяцев 2021 года, на которую ссылается ТАСС, самым аварийно-опасным временем для автомобилистов являются вечера пятниц.
В ГИБДД назвали наиболее опасные виды ДТП в Москве

По данным ведомства, всего с января по сентябрь произошло более 109 тысяч ДТП, из них почти 97 тысяч - по вине нарушивших правила дорожного движения водителей.

Погибли 12 тысяч человек, пострадали более 137 тысяч.

Самое опасное время для автомобилистов, уточняют в ГИБДД, с 17:00 до 20:00. В это время увеличивается число нетрезвых и уставших водителей. Наиболее спокойное время - с 1:00 до 7:00.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Москве
ДТП в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.