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Стало известно, где россияне планируют отдыхать на Новый год

08:41
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Подавляющее большинство останется в России

Более 90% россиян собираются провести новогодние праздники в своей стране, рассказали представители сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
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Если до пандемии в период новогодних праздников доля бронирования самостоятельных путешествий по России составляла порядка 75—77%, сейчас показатель достиг 91,5%.

Больше всего билетов оформлено на период с 28 по 30 декабря (около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января).

Наибольшей популярностью среди внутренних направлений новогоднего отдыха, по данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, пользуются Москва (с долей бронирований 27,5%), Санкт-Петербург (10,4%) и Сочи (5,8%), Краснодар (3,3%), Минеральные Воды (2,9%) и Калининград (2,4%).

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, россияне преимущественно отдают предпочтение пятизвездочным отелям, особенно в сегменте горнолыжных курортов. Любители активного отдыха все чаще выбирают не только Красную Поляну в Сочи, но и туристические объекты в других регионах. В частности, набирает популярность Шерегеш в Кузбассе.

Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в период предстоящих новогодних праздников составляет 5,6 тысячи рублей, хотя еще год назад такой перелет обходился в 5,9 тысячи рублей, цитирует руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елену Шелехову RT.

Тем временем Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами: Бангладеш, Монголия, Бразилия, Коста-Рика, Аргентина. Кроме того, с 1 декабря 2021 снимается ограничение на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром. С 1 декабря Россия увеличивает число рейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном и Азербайджаном.

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