Депутат предложил ввести новую выплату для борющихся с COVID-19 медиков

Пособия выделят на нужды детей

В России следует ввести денежные выплаты для несовершеннолетних детей медицинских работников, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой парламентарий напомнил, что на протяжении 2021 года работники системы здравоохранения оказывают необходимую медицинскую помощь сотням тысяч граждан страны, заболевших коронавирусной инфекцией.

При этом медицинский персонал испытывает колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку и, очевидно, не имеет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии, указал Власов.

В связи с этим депутат попросил Голикову оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией, сообщает RT.

В сентябре Сергей Собянин распорядился назначить стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации (ревакцинации) от коронавируса. Надбавки получат те медики, которые проведут вакцинацию сверх установленных плановых заданий. 200 рублей выплатят за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, 400 рублей — за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.

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