Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Козерогам поступит интересное предложение, а у раков настал прекрасный период для самореализации в творчестве

Гороскоп на сегодня, 19 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Получите сегодня какой-то новый навык, он поможет вам в достижении материальной цели. Вы же мечтали о дополнительном заработке?

Тельцы

Вас ждёт великолепный день! Он хорош для наставничества, выступлений на публике, проведения вебинаров и прочих профессиональных активностей.

Близнецы

Займитесь самообразованием, подтяните те сферы жизни, что давно нуждаются в доработке. Это повысит ваш авторитет и даст новые силы для очередного рывка.

Раки

Прекрасный период для самореализации в творчестве, общении с детьми, учебе. Можно запланировать семейное торжество или провести вечер в компании близких друзей.

Львы

Сегодня вам не стоит напрягаться, искать сложные решения или обходные пути. Останьтесь наедине с собой, побудьте рядом с самым главным человеком в своей жизни. И разрешите себе быть слабым.

Девы

Хорошее время для серьёзных шагов в карьере. Вы готовы к новой ступени, но что-то или кто-то мешает идти вперёд. Настало время обсудить это с руководителем.

Весы

Вам хочется побыть в одиночестве, и это похвально. Попробуйте осознать, что таится в глубине ваших воспоминаний. Оно и мешает получить желаемое.

Скорпионы

Сегодня вам будет стоить колоссальных усилий достижение даже краткосрочных целей. Поэтому заранее подготовьтесь к сложностям или выберите более простой путь – банальное ничегонеделание.

Стрельцы

Вибрации дня неблагоприятны для вас, поэтому серьёзных планов не стройте. Лучше посвятите время расслаблению, общению вне бизнеса, работе с психологом.

Козероги

С самого утра поступят несколько интересных предложений. Внимательно прочитайте или спросите об условиях, прежде чем соглашаться.

Водолеи

Энергетика дня максимально негативная, так что не предпринимайте никаких шагов. Просто наслаждайтесь жизнью так, как умеете. А ещё лучше - попросите друзей или родных составить вам компанию.

Рыбы

Сегодня вы получите ценные рекомендации по работе. Хотя у вас и так всё давно готово для осуществления самых смелых проектов, нужна была только отмашка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram