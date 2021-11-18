Ответ Байдена на вопрос об Олимпиаде озадачил журналистов

Президент назвал себя делегацией

За Джо Байденом давно водится склонность к метаморфозам. Журналисты поинтересовались, а правда, что американская делегация не поедет на Олимпиаду в Пекин? "Делегация - это я, и я с этим разобрался", - ответил президент США.

Делегация из одного Байдена, та еще команда. На конференции по климату в Глазго недавно вышел конфуз с герцогиней Корнуэльской. В британских газетах широко освещали. И если бы делегацию в лице Джо Байдена не разбудили помощники, кто знает, какие метаморфозы могли произойти с президентом и климатической повесткой в целом. Один из немногих, кто умеет отдыхать от государственных дел в ходе государственных дел. Вот августовская встреча с премьером Израиля.

Конечно, многие злопыхатели указывают на почтенный возраст президента. Наивные люди думают, что ему 78. А на самом деле?

"Я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад впервые был избран в Сенат", - говорит Байден.

Может быть, пошутил. Человек бывалый и самоотверженный, нации он готов заменить все, не только какую-то там олимпийскую делегацию. Растит себе политическую смену по ту сторону океана, но у лидеров молодых демократий пока проблемы с самоопределением.

Сонный Джо Дональда Трампа в упор не видел и частенько называл его Джорджем. А вы как думали, прожить 180 лет. Этому человеку и не такое по силам. В сентябре прошлого года он чуть не отправил на тот свет 200 миллионов человек, рассуждая о коварстве коронавируса.

20 ноября Байдену исполнится 79. А уже 15 декабря американское правительство может остаться без денег. Об этом предупредила министр финансов Джанет Йеллен, которая надеется, что Байден убедит Конгресс поднять планку государственного долга. А долги Америки приблизились к 30 триллионам долларов. Недавно президент подписал указ, который велит потратить более триллиона на широкополосный интернет, улучшение водопровода и электрические коммуникации. Его комментарий снова поставил журналистов в тупик: "Никто не получил всего, что хотел, включая меня".

Для журналистов постоянные трансформациями Джо Байдена – золотая жила, всегда найдется повод для публикации. Даже если в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram