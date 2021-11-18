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Эксперт прокомментировал миграционный кризис на белорусско-польской границе

08:59
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Михаил Делягин рассказал, как беженцы оказались заперты на границе двух стран

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Готовы ли европейские лидеры к прямым контактам с руководством Белоруссии для разрешения миграционного кризиса? Кто заинтересован в его затягивании? Един ли Евросоюз, столкнувшийся с нынешними проблемами, или расхождение интересов может нарушить его видимую стабильность?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Был слабенький канал контрабанды людей, они там где-то переходили, но в один прекрасный день польские чиновники повысили цену. Те, кто не успел переориентироваться, купить путевку в Германию другим маршрутом, оказались заперты на белорусской границе. Полякам их хозяева сказали: "Держите, сейчас мы устроим конфликт, поссорим европейцев с русскими", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.

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