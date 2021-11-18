Треть россиян сменила работу с начала года

12% перешли в другую профессию

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на который ссылается ТАСС, с начала 2021 года новую работу нашли около 36% россиян, еще 12% респондентов сообщили о смене профессии.

"39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен", - сказано в исследовании.

При этом 76% респондентов сообщили, что поменяли место работы из-за низкой зарплаты, 45% рассказали о конфликтах с руководством или коллегами, 33% - о неудобном графике.

Кроме того, 27% участников опроса признались, что не видели на прошлой работе перспектив для карьерного роста. 13% заявили, что не нашли для себя возможностей обучения.

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