Россия передала гумпомощь школьникам в Дамаске

Ученики дамасской гимназии для одаренных детей получили наборы с учебниками и канцтоварами

В Дамаске прошла встреча представителей российской межправительственной делегации и президента Сирии Башара Асада. Обсуждали договор о дружбе между странами, а также помощь в восстановлении мирной жизни в Арабской республике. В рамках этого визита жителям страны передали несколько сотен тонн гуманитарной помощи. Например, ученики дамасской гимназии для одарённых детей получили наборы с учебниками и канцтоварами.

В семье, где папа - сириец, а мама - русская, Дария Архидель читает стихи Пушкина, Лермонтова и Константина Симонова. Говорит, любимое у советского поэта - "Жди меня". Казалось бы, в 13 лет жизнь только начинается, но как тонко Дария чувствует слово.

"Мне очень нравятся стихи русские. Вот я когда учу стихи, каждый раз понимаю, что русский язык, как море. Сколько бы мы ни спускались в глубину, мы не спустимся до конца. Всегда изучаем что-то новое. Это очень интересно", - говорит Дариа Архидель, ученица 8 класса школы Басиля Асада.

В школе Басиля Асада 535 учеников. Из них 21 изучают русский язык. Сегодня в гостях у ребят - делегация из России.

"Сердца откроем доброте" - так называется акция, которую организовала школа управления делами президента России. Десятки коробок - все необходимое для учебного процесса от российских друзей - в холле школы Басиля Асада, где учатся одаренные дети.

Каждый ученик получит полный набор школьных принадлежностей, а подписанный договор закрепляет намерение сотрудничества на постоянной основе: от обмена опытом до взаимных визитов.

"Сегодня в рамках нашей акции мы передаем этой школе наборы для каждого ученика, в котором есть все необходимое для хорошей и качественной учебы", – сказал Михаил Попов, директор школы Управления делами президента.

Такие контакты между школами, учреждениями культуры и предприятиями России и Сирии уже давно стали традиционными и особенно укрепились в последнее время. Делегация из России встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Говорили о том, что теперь российские регионы будут напрямую налаживать сотрудничество с сирийскими провинциями.

"Прямой диалог, который поможет обозначить потребности сирийцев. С помощью субъектов России оказать им помощь в восстановлении хозяйства", - заявил Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента России по Сирии.

В рамках заседания межведомственного координационного штаба, который завершился в Дамаске, по всей Сирии прошли гуманитарные акции, в ходе которых были распределены более 400 тонн продуктов и других предметов первой необходимости.

Алексей Платонов, Сергей Ким и Дмитрий Школьников. "ТВ Центр". Сирия.

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