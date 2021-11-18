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Россияне сняли на видео падение метеора

09:22
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Многие сравнивают небесное явление с разрядом молнии

Жители Ижевска, Перми, Казани и Йошкар-Олы минувшей ночью наблюдали в небе яркую вспышку. По мнению экспертов, это был сгоревший в атмосфере Земли метеор диаметром около метра.

В социальных сетях пользователи активно делятся  кадрами, сделанными на видеорегистраторы.  Многие из них сравнивают небесное явление с разрядом молнии.

Между тем, как раз на эту ночь пришелся пик метеорного потока Леониды. Это небесные тела, которые  вторгаются в атмосферу на скорости 70 километров в секунду и быстро и ярко сгорают. Если повезет и позволит погода, за звездопадом можно будет наблюдать до 30 ноября.

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