Россия не видит стабилизации в Афганистане

К старым проблемам добавились новые вызовы

Постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что пока ситуация в Афганистане не стабилизировалась.

"Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства", - подчеркнул он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Небензя, к проблемам, которые не были решены за десятилетия, добавились новые вызовы, прежде всего связанные с отсутствием международного признания.

Россия по-прежнему выступает за формирование подлинно инклюзивного правительства, продолжил постпред. Кроме того, Москва ожидает, что Афганистан будет вести умеренную внутреннюю и дружественную внешнюю политику.

Ключевой задачей остается ликвидация угрозы со стороны терроризма и наркотиков, заключил Небензя.

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