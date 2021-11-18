США затягивают продление виз почти 60 российским дипломатам

Российская сторона призывает Штаты вернуться к нормальной работе в визовой сфере

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил журналистам, что американская сторона затягивает продление виз сотрудникам посольства и генконсульств России в США - это около 60-ти человек.

"Около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, многие из которых находятся на "листе ожидания" более одного года. Сталкиваемся с попранием семейных ценностей, когда у отдельных членов семей дипломатов есть визы, у других - нет", - уточнил посол (цитата по ТАСС).

Он добавил, что существуют проблемы с регистрацией служебного транспорта, при этом так и не была возвращена захваченная дипсобственность России.

"Американская сторона преднамеренно выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России", - заметил Антонов.

Российская сторона призывает Штаты вернуться к нормальной работе в визовой сфере. В Москве вызывает разочарование тот факт, что российские граждане для подачи заявки на американскую визу вынуждены летать в другие страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram