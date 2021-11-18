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Рекордный снегопад накроет Москву в выходные

09:21
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Осадки принесет ныряющий циклон

В субботу, 20 ноября, в Москве ожидается рекордный снегопад. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге в выходные

Как уточнил синоптик, это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, благодаря которому в столице начнет формироваться устойчивый снежный покров. Ожидается до 14-16 мм, что составляет четверть месячного объема осадков.

Причиной аномального количества осадков станет ныряющий циклон в условиях слабо оттепельной погоды, уточнил Тишковец. Он также рассказал, что такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м годах (10,5 мм).

Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 см с плотностью снега до 170 кг на метр кубический. Это может стать причиной чрезмерной нагрузки на кровлю и стропильные конструкции крыш.

Формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны, произойдет на неделю раньше климатической нормы, цитирует синоптика РИА Новости.

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