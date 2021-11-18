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Посол анонсировал контакт Путина и Байдена "в обозримой перспективе"

09:36
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Переговоры лидеров России и США готовятся

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Владимир Путин и Джо Байден могут в скором времени провести переговоры.

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"На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта [двух лидеров] в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно", - цитирует дипломата ТАСС.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока нет "четких прикидок" по срокам проведения контактов двух президентов. "Как только будет достигнута договоренность, мы вас проинформируем", - добавил представитель Кремля.

Ранее состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Переговоры, уточнили в пресс-службе Совбеза, прошли "в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне".

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