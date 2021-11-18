Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером в четверг

Ожидается небольшой снегопад
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг погода в Москве днем будет обусловлена теплым сектором циклона, а вечером - влиянием атмосферного фронта окклюзии.
"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно вечером после 20.00-21.00 пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - отметил синоптик.
Столбики термометров в столице будут показывать около нуля, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса.
Атмосферное давление же продолжит падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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