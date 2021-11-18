ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером в четверг

09:36
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Ожидается небольшой снегопад

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг погода в Москве днем будет обусловлена теплым сектором циклона, а вечером - влиянием атмосферного фронта окклюзии.
Рекордный снегопад накроет Москву в выходные

"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно вечером после 20.00-21.00 пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - отметил синоптик.

Столбики термометров в столице будут показывать около нуля, в Подмосковье минус 2 - плюс 3 градуса.

Атмосферное давление же продолжит падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снег
Снег
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.