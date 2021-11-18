Коронавирусом в России заболели еще 37374 человека

Зафиксирован 1251 летальный исход

В России за сутки еще 37374 человека заболели коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания. 7% клинических проявлений не имели.

"Зафиксирован 1251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36414 человек", - сказано в сообщении.

В Москве прирост новых случаев составил 4062, в Санкт-Петербурге - 2645, в Самарской области - 1781. В Подмосковье заболели 1407 человек.

Всего в России выявлено 9 219 912 случаев COVID-19. Умерли 260335 пациентов.

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