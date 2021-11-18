В Москве за сутки от COVID-19 поправились 7204 пациента

Госпитализировано 937 человек

В российской столице от коронавируса вылечились еще 7204 пациента, сообщает в четверг оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число вылеченных случаев в Москве на сегодняшний день составляет уже 1 709 871.

"В Москве выявлено 4062 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 937 человек, скончались 94 пациента. На ИВЛ находятся 682 человека", - уточнили в штабе.

Там также напомнили, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию. Прививку можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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