Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA

Теннисистка стала первой испанкой, взявшей этот титул

Третья ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В финальном матче Мугуруса обыграла соперницу из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

Для 28-летней Мугурусы это первый титул WTA Finals. Она также первая испанка, выигравшая этот турнир в одиночном разряде.

WTA Finals — ежегодный Итоговый турнир среди сильнейших теннисисток, который с 1972 года проводит Женская теннисная ассоциация. В престижных соревнованиях принимают участие 24 спортсменки. Восемь из них соревнуются в одиночном разряде.

Для участия в Итоговом турнире спортсменкам необходимо за игровой год набрать необходимое количество баллов, которые WTA начисляет за участие в турнирах ассоциации.

В 2021 году WTA Finals прошел с 10 по 17 ноября в мексиканском городе Гвадалахара. В первые пять дней прошел групповой этап — теннисистки сыграли друг с другом по кругу, определив 12 полуфиналисток (с учетом парного разряда).

В прошлом году турнир, как и многие другие спортивные мероприятия WTA, не состоялся из-за пандемии. Вместо Гвадалахары турнир должен был пройти в городе Шэньчжэнь. В будущем организаторы обещают вернуть соревнования в Китай, однако сейчас это невозможно из-за строгих COVID-ограничений в стране.

Действующая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти решила не защищать титул WTA Finals от 2019 года из-за ограничений, связанных с карантином у себя на родине.

Общий призовой фонд AKRON WTA Finals Guadalajara составляет пять миллионов долларов (из них один миллион долларов — призовые деньги для участников парного разряда).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram