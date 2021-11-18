В Германии установлен новый суточный максимум заболевших ковидом

98538 пациентов умерли
За сутки коронавирусом в Германии заболел 65371 человек, это новый антирекорд, сообщает Институт Роберта Коха.
Предыдущий максимум был зафиксирован в среду - 52826 случаев.
Всего с начала пандемии COVID-19 в ФРГ заразился 5 195 321 житель страны. 98538 пациентов умерли.
Основной критерий при выборе ограничительных мер в Германии - семидневный показатель распространения коронавируса (число заражений в течение недели на 100 тысяч человек). Сейчас он составляет 336,9, неделю назад был 249,1, а месяц назад - 74,4.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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