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В Германии установлен новый суточный максимум заболевших ковидом

10:05
  • четверг
  • 18 ноября 2021

98538 пациентов умерли

За сутки коронавирусом в Германии заболел 65371 человек, это новый антирекорд, сообщает Институт Роберта Коха.
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Предыдущий максимум был зафиксирован в среду - 52826 случаев.

Всего с начала пандемии COVID-19 в ФРГ заразился 5 195 321 житель страны. 98538 пациентов умерли.

Основной критерий при выборе ограничительных мер в Германии - семидневный показатель распространения коронавируса (число заражений в течение недели на 100 тысяч человек). Сейчас он составляет 336,9, неделю назад был 249,1, а месяц назад - 74,4.

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