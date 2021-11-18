Собянин рассказал о благоустройстве больницы имени Юдина

Благоустроенная больничная территория является важнейшим ресурсом для выздоровления

В ближайшие годы столичные власти проведут благоустройство ряда городских больниц. Один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания.

Главным элементом благоустройства в больнице имени Юдина станет исцеляющий мультисенсорный сад – место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений. Кроме того, после благоустройства детям будем чем заняться на территории лечебного учреждения, пока взрослые ведут свои разговоры.

Для сотрудников больницы планируется создать небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис.

Также проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы.

Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ имени Юдина можно на платформе "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте по созданию в Москве эндоскопических центров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram