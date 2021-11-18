МИД России назвал условие новой встречи в нормандском формате

Встреча должна быть наполнена содержанием

Россия не отказывается от проведения новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что новую встречу необходимо наполнить содержанием. Это вполне возможно, что следует из переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами в Германии и Франции.

Публикация этих писем подтверждает, что говорить о саботировании Москвой переговоров в нормандском формате нельзя, указала Захарова. Она подчеркнула, что такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной и вели эту переписку.

Что касается реакции Берлина и Парижа на публикацию переписки, она пока не последовала, цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Ранее МИД решил обнародовать переписку Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции. Цель публикации общения Сергея Лаврова с Хайко Маасом и ФРГ Жан- Ивом Ле Дрианом – избежать искажений позиции Москвы относительно нормандской встречи министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram