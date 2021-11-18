Число отравившихся метанолом в Казани вновь увеличилось

За помощью обратились еще две девушки

Число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани увеличилось до 15 после того, как за помощью обратились еще две пострадавшие - в Москве и Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее были госпитализированы 13 человек, три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Группа молодых людей отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи в ночь на 16 ноября. Они купили бутылку контрафактного алкоголя, но перепутали ее с другой бутылкой, в которой была незамерзающая автомобильная жидкость.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыте не отвечающих требованиям безопасности жизни товаров. Задержаны четверо жителей Казани.

В приобретенном группой алкоголе метанола не обнаружили.

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