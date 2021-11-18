ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число отравившихся метанолом в Казани вновь увеличилось

10:03
  • четверг
  • 18 ноября 2021

За помощью обратились еще две девушки

Число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани увеличилось до 15 после того, как за помощью обратились еще две пострадавшие - в Москве и Башкирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отравившиеся в Казани по ошибке выпили "незамерзайку"

Ранее были госпитализированы 13 человек, три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Группа молодых людей отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи в ночь на 16 ноября. Они купили бутылку контрафактного алкоголя, но перепутали ее с другой бутылкой, в которой была незамерзающая автомобильная жидкость.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении или перевозке в целях сбыта либо сбыте не отвечающих требованиям безопасности жизни товаров. Задержаны четверо жителей Казани.

В приобретенном группой алкоголе метанола не обнаружили.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.