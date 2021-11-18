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Сергунина: Москва стала призером конкурса Global ICT Excellence Awards

10:21
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Правительство столицы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе

Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Заммэра указала, что даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций.

Жюри премии высоко оценило программы правительства Москвы для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес. Он объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов. С его помощью можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

Как уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят площадки "Цифровое деловое пространство" и "Старт Хаб" на "Красном Октябре".

Высокую оценку жюри получили также программы Агентства инноваций Москвы. Среди них — проект "Московский акселератор" для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. За два года было организовано 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тысячи заявок.

Другой крупный проект — программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде. Для пилотирования доступно более 140 площадок в 18 отраслях. На данный момент завершено 110 испытаний, еще 41 находится в процессе тестирования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021.

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