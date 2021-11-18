Сергунина: Москва стала призером конкурса Global ICT Excellence Awards

Правительство столицы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе

Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра указала, что даже самым прорывным проектам и идеям на первых порах нужны условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций.

Жюри премии высоко оценило программы правительства Москвы для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера (МИК), направленную на трансформацию стартапов в полномасштабный инновационный бизнес. Он объединил все основные элементы городской экосистемы для инноваторов. С его помощью можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

Как уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят площадки "Цифровое деловое пространство" и "Старт Хаб" на "Красном Октябре".

Высокую оценку жюри получили также программы Агентства инноваций Москвы. Среди них — проект "Московский акселератор" для масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с ведущими корпорациями. За два года было организовано 13 тематических треков, на участие в которых поступило более 4,8 тысячи заявок.

Другой крупный проект — программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде. Для пилотирования доступно более 140 площадок в 18 отраслях. На данный момент завершено 110 испытаний, еще 41 находится в процессе тестирования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021.

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