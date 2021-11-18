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Саакашвили пожелтел из-за голодовки

10:31
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Бывшего президента Грузии хотят перевести из тюремной больницы в частную

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отмечается заметная желтизна из-за длительной голодовки, рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе.
Ухудшилось состояние голодающего в тюремной больнице Саакашвили

"Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате. Президент спросил меня о горийской больнице, я рекомендовал отказаться от перевода туда, если такое случится", - приводит слова Кипшидзе РИА "Новости".

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, экс-глава государства объявил голодовку. Прежде его заочно осудили по делам об убийстве и избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета.

Медики считают состояние Саакашвили критическим. Консилиум врачей рекомендовал перевести бывшего президента из тюремной больницы в частную клинику.

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