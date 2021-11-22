Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

У дев настало удачное время для поиска нового жилья, у стрельцов - для того, чтобы наладить личную жизнь

Гороскоп на сегодня, 22 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День не обещает быть простым, но попробуйте найти хотя бы крошечную радость и сосредоточьтесь на ней. Из капли позитива она перерастет в большое удовольствие.

Тельцы

Сегодня вам захочется удовольствий. Душа будет требовать небольшого путешествия, романтического свидания или хотя бы вкусного ужина в кругу друзей. Не противьтесь.

Близнецы

С самого утра вами завладеют тяжелые мысли. Они будут копошиться в голове, ворвутся в сердце. Попробуйте просто отдохнуть за любимым занятием.

Раки

Вам стоит отойти от правил, по которым живете: они не дают вам ничего, кроме ненужных ограничений. И перестаньте себя обвинять во всем подряд. Это попахивает нервным срывом.

Львы

Вас не отпускает желание отправиться в интересное место, где давно не были. Поддайтесь ему, и получите мощный прилив позитивной энергии.

Девы

Сегодня возрастет стремление к переменам, мечтательность, желание стать лучше. Что ж, самое время заняться подбором нового жилья или покупкой образовательного курса.

Весы

День с утра не заладился, потому что близкие испортили вам настроение? Постарайтесь отвлечься на полезные действия, увлекательные поездки. Главное - вовремя выйти из состояния апатии.

Скорпионы

Отличное время, которое стоит посвятить себе. Устройте посиделки с друзьями, отправьтесь в место, где всегда испытываете восторг, или попробуйте что-нибудь новое и необычное.

Стрельцы

Настало время работы над личной жизнью. Если давно получаете знаки судьбы, откликнитесь наконец-то. Если же рядом пока никого нет, подарите любовь себе, детям – всем тем, кто в ней нуждается.

Козероги

Сегодня вам захочется попробовать нечто новое, на что ранее вы никогда бы не решились. Это полезная “прокачка” сразу нескольких планет, так что не сомневайтесь - действуйте!

Водолеи

Вы сможете выйти на новый уровень жизни, если избавитесь от страхов и неуверенности. Поверьте: все беды только в вашей голове. Звезды с радостью вручат вам заветные блага.

Рыбы

Сегодня вам придётся столкнуться с последствиями вашего выбора. Но в любом случае изменить уже ничего нельзя.

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