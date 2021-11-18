"Стал жертвой обстоятельств": Рашкин оправдался за убийство лося

Депутат записал обращение к избирателям

Ошибка или попытка уйти от правосудия? Депутат Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, представил свою версию произошедшего. Он заявил, что его подвели знакомые и зрение. Народный избранник якобы думал, что разрешение на отстрел животных есть. И верил, что целится в кабана.

"Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту", - рассказывает Рашкин.

Жертва стечения обстоятельств, спланированной провокации, намеренного введения в заблуждения. Коммунист Валерий Рашкин решил явить себя миру практически сразу после того, как в парламент поступило представление генпрокурора о лишении депутата неприкосновенности. Появилось видеообращение. Первые несколько минут ролика - о политике и давлении на якобы самых честных борцов за справедливость. И только потом - об обстоятельствах, при которых в машине у Рашкина обнаружили разделанную тушу лося, а самого депутата заподозрили в незаконной охоте и возбудили уголовное дело.

"На момент события я был убежден в законности своих действий, в законности охоты, у меня не было оснований подозревать что-то неладное, подозревать, что в момент событий не было разрешения на охоту", - сообщил депутат.

Это Рашкин рассказывает сейчас. Мол, приехал в Саратовскую область, решил поохотиться со знакомыми, поверил на слово, что все разрешения есть. При этом сам Валерий Рашкин получил известность своими высказываниями против властей и депутатскими запросами в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованиями проверки законности действий властей.

Такой непримиримый и дотошный борец за правду теперь рассказывает: в ночном лесу он просто перепутал кабана, чей рост не превышает и метра, и лося, одни только ноги которого могут достигать 150 сантиметров в длину.

"Из-за плохой видимости в прицел я увидел на расстоянии 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел 2 выстрела в сторону силуэта животного. Дойдя до места, я обнаружил: лежит тело лося", - говорит коммунист.

Не уверен - не стреляй. Это явно не про события вечера 29 октября. От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения тогда депутат отказался. А сейчас появилась версия. "Я не пил, а запах алкоголя исходил от находившегося рядом моего друга Александра", - убеждает Рашкин.

Тогда разделанную тушу животного в багажнике автомобиля депутат объяснил так: он не браконьер, лося убил кто-то другой, а он просто нашел уже мертвое тело, гуляя ночью по лесу. И не придумал ничего лучше, чем загрузить в машину. Сейчас он поясняет свои собственные показания: тогда растерялся.

"Из приехавших автомобилей быстро выскочила группа людей с включенными видеокамерами и фонариками, светившими нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти и показать, что находится в автомобиле. Кто они и какие цели преследуют, я не знал. Внезапность, усталость, замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивавшихся событий", - оправдался депутат.

За 17 минут, которые длилось это видеообращение, сказано было многое. Но ни слова извинения или сожаления по поводу убитого животного. В Госдуме не исключают, что решение по поводу лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности могут принять на заседании парламента 25 ноября. До этого поданные СК бумаги изучит комиссия по мандатным вопросам.

Лилия Акиньшина, Артем Боев, "ТВ Центр".

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