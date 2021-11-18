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Министр Фальков ответил на вопросы студентов

11:55
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Круглый стол прошел в Московском институте стали и сплавов

Повышение стипендий и поддержка волонтерства. С такими инициативами выступили студенты на встрече с министром образования и науки Валерием Фальковым, а также председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Круглый стол прошел накануне в Московском институте стали и сплавов. Участие приняли студенты со всей страны. Вопросы они задавали в том числе в социальных сетях. Говорили о защите прав и интересов учащихся, развитии вузовской инфраструктуры, дистанционном обучении и поддержке молодых ученых.

"Затронули тему повышения стипендии, какие меры должны быть приняты для отдельных категорий студентов, какие стипендии должны быть. Такой формат совместного прямого общения с прямой трансляцией мы будем практиковать. Считаем, что это формирует доверительную среду между студентами, молодежью, университетами, государством и теми людьми, которые в стране отвечают за вопросы, которые волнуют молодое поколение", - заявил депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

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